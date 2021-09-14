Идущему на выборы столичному мундепу Кетеван Хараидзе продлили домашний арест

Хамовнический райсуд Москвы пролонгировал до 16 ноября срок содержания столичного муниципала Кетеван Хараидзе под домашним арестом, говорится в сообществе в её поддержку в Facebook.

"(Суд) в очередной раз показал общественности, что Кети реально представляет угрозу для действующей власти, если из раза в раз ей не разрешают выходить из дома и вести предвыборную кампанию. Даже в оставшиеся дни", - констатируют сторонники Хараидзе.

С конца июня муниципал находилась в СИЗО, однако 12 июля ей смягчили меру пресечения на домашний арест. Хараидзе, уточним, обвиняют в мошенничестве.

Она стала вторым зарегистрированным ЦИК кандидатом на выборы в Госдуму, который вынужденно пребывает в заточении во время электорального процесса.