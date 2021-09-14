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Новости 14:49

Идущему на выборы столичному мундепу Кетеван Хараидзе продлили домашний арест

фото ЗакС политика Идущему на выборы столичному мундепу Кетеван Хараидзе продлили домашний арест

Хамовнический райсуд Москвы пролонгировал до 16 ноября срок содержания столичного муниципала Кетеван Хараидзе под домашним арестом, говорится в сообществе в её поддержку в Facebook.

"(Суд) в очередной раз показал общественности, что Кети реально представляет угрозу для действующей власти, если из раза в раз ей не разрешают выходить из дома и вести предвыборную кампанию. Даже в оставшиеся дни", - констатируют сторонники Хараидзе.

С конца июня муниципал находилась в СИЗО, однако 12 июля ей смягчили меру пресечения на домашний арест. Хараидзе, уточним, обвиняют в мошенничестве.

Она стала вторым зарегистрированным ЦИК кандидатом на выборы в Госдуму, который вынужденно пребывает в заточении во время электорального процесса.


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