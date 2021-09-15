Петербургские градозащитники сожалеют, что их проблематика слабо отражена в предвыборной кампании

Руководство петербургского отделения ВООПИиК, посетовав на то, что градозащита не получила должного освещения в ходе предвыборных кампаний кандидатов от Петербурга, обратилось к лидерам региональных отделений шести партий. Это все партии, представленные в городском парламенте.

Политикам предлагается поддержать градозащитников в решении нескольких насущных задач. Среди последних называются, в частности недопущение сноса аварийных исторических зданий, сохранение так называемой "небесной линии" города и изменение процедуры признания зданий региональными памятниками в сторону ее большей публичности и открытости.

"Восстановить непрерывную работу Совета по сохранению культурного наследия с проведением регулярных ежемесячных заседаний по всем значимым вопросам защиты исторического Санкт-Петербурга, а также регулярные встречи градозащитников в формате рабочих групп с руководителями Администрации города, активно проходившие в 2010-2019 гг.", - говорится в обращении.

ВООПИиК также напоминает о недостаточных усилиях, прилагаемых к сохранению немногочисленной деревянной архитектуры в городе. Наконец, называют авторы письма и конкретные проблемные объекты, о судьбе которых необходимо позаботиться: это Конюшенное ведомство, Дом Брюллова, бывший завод "Красный треугольник", солодовня "Бавария", комплекс Воронцовского дворца.