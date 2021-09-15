Компания Finnair увеличила число рейсов между Хельсинки и Петербургом

С 15 сентября авиакомпания Finnair увеличила число рейсов из Хельсинки в Петербург и обратно: теперь в каждую сторону их будет выполняться по два ежедневно. Более того, как сообщает пресс-служба авиакомпании, с 3 октября введут еще дополнительных два рейса в неделю.

Примечательно, что ввиду строгих коронавирусных ограничений между РФ и странами Евросоюза туристические путешествия в Финляндию для подавляющего числа россиян де-факто недоступны.

"Мы очень рады возобновлению перелетов по этому направлению, одному из наиболее приоритетных для нас. Несмотря на эпидемические ограничения для российских туристов, спрос на билеты по этому маршруту растет", - констатировал гендиректор Finnair Топи Маннер.