           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:45

Компания Finnair увеличила число рейсов между Хельсинки и Петербургом

фото ЗакС политика Компания Finnair увеличила число рейсов между Хельсинки и Петербургом

С 15 сентября авиакомпания Finnair увеличила число рейсов из Хельсинки в Петербург и обратно: теперь в каждую сторону их будет выполняться по два ежедневно. Более того, как сообщает пресс-служба авиакомпании, с 3 октября введут еще дополнительных два рейса в неделю.

Примечательно, что ввиду строгих коронавирусных ограничений между РФ и странами Евросоюза туристические путешествия в Финляндию для подавляющего числа россиян де-факто недоступны.

"Мы очень рады возобновлению перелетов по этому направлению, одному из наиболее приоритетных для нас. Несмотря на эпидемические ограничения для российских туристов, спрос на билеты по этому маршруту растет", - констатировал гендиректор Finnair Топи Маннер.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости15 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru