"Заболел не один, не два, а несколько десятков человек": Путин объяснил вынужденную самоизоляцию

Выступая в ходе сессии саммита ОДКБ 16 сентября, Владимир Путин объяснил, почему вынужден был отменить своё очное присутствие на встрече, делится РИА "Новости".

Ранее глава государства ушёл на вынужденную самоизоляцию из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в его ближайшем окружении. Ныне он уточнил, что заразился не один его подчинённый, а гораздо больше.

"Это не один, не два, а несколько десятков человек", - рассказал президент.

Путин попросил коллег по ОДКБ простить его, что не может лично каждого из присутствующих обнять.

Самоизоляция Путина началась 14 сентября. При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что президент здоров, а его тест показал отрицательный результат.

Следует добавить, что в ходе "Прямой линии" 30 июня Путин, прошедший вакцинацию от коронавируса ещё на старте прививочной кампании, уточнил, что сам укололся "Спутником V".

Фото: пресс-служба Кремля