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Горизбирком отменил решение ТИК 19 о запрете кандидату-врачу Орешкову фотографироваться в белом халате

фото ЗакС политика Горизбирком отменил решение ТИК 19 о запрете кандидату-врачу Орешкову фотографироваться в белом халате

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 16 сентября рассмотрела жалобу кандидата в депутаты Государственной Думы по округу №218 Бориса Орешкова на решение территориального избиркома №19. Его в парламент выдвинула партия "Яблоко".

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский сообщил, что ТИК №19 посчитал агитацию Орешкова незаконной и решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой изъять тираж агитации и найти виновных в ее создании и распространении. Причиной указано - фото кандидата в белом халате с подписью о том, что он детский хирург и кандидат медицинских наук, рассказал Краснянский.

 ⁃ Хочу коллегам напомнить, что кандидат по-древнегречески означает - одетый в белое. Поэтому здесь, конечно, он ничего нарушить не мог, поскольку является кандидатом и одет в белое. Более того, если бы он был одет в костюм Бэтмена, например, это тоже не было бы нарушением, поскольку закон не ограничивает права кандидатов в том, как им одеваться и в каком виде им фотографироваться, если это не оскорбляет ничьих чувств, - заявил член ГИК.

Он добавил, что Орешков предоставил документы, которые подтверждают наличие у него степени кандидата медицинских наук. Краснянский считает, что из решения ТИК №19 не ясно, что именно нарушил "яблочник". Член Горизбиркома предложил коллегам отменить решение территориальной комиссии и оставить без удовлетворения жалобу, по которой оно было принято. Присутствующие члены ГИК проголосовали за это единогласно.

Напомним, округ № 218 объединяет территорию Пушкинского, Московского и Кировского районов Петербурга. "Единая Россия" выставила здесь действующего депутата Виталия Милонова. Также в выборах по этому округу участвуют Валерий Дулеба (КПРФ), Сергей Крупко ("Родина"), Юрий Ломакин (ЛДПР), Сергей Лисовский (Партия пенсионеров), Илья Шмаков ("Справедливая Россия - За Правду"), Александр Смирнов ("Гражданская платформа"), Андрей Крутов (Партия Роста), Екатерина Машкова ("Новые люди"), Максим Цымбалюк ("Зеленая альтернатива") и Алик Бурлаков ("Зеленые"). 

София Саттарова


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