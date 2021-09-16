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Новости 11:23

Избирателей из ДНР привезут голосовать в Ростовскую область на 825 автобусах и 12 поездах

фото ЗакС политика Избирателей из ДНР привезут голосовать в Ростовскую область на 825 автобусах и 12 поездах

Для граждан России, проживающих в самопровозглашенной Донецкой народной республики, организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов для голосования на избирательных участках Ростовской области, заявил в видеообращении на своем YouTube-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Для тех, кто поедет голосовать в Ростовскую область, предусмотрена упрощенная система пограничного контроля", - отметил Пушилин.

Ранее в ЦИК сообщали, что жители ДНР с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате с помощью портала "Госуслуги". 


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