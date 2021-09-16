Песков: Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин примет участие в грядущих выборах в Государственную думу в формате онлайн.

"Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах", - заявил чиновник.

Ранее сегодня, 16 сентября, глава государства - опять же, дистанционно - поприветствовал коллег по саммиту ОДКБ, выразив сожаление, что не смог обнять их лично из-за вынужденной самоизоляции.

Дистанцировался от всех Путин 14 сентября. При этом Песков заверил, что президент здоров, а его тест показал отрицательный результат.