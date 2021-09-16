СК возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму

Следственный комитет оповестил о возбуждении уголовного дела в отношении основателя Telegram-канала "Что делать" Дмитрия Чебанова и иных лиц, обвинив их в склонении и вовлечении в участие в массовых беспорядках (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ), информирует пресс-служба СК.

Как считают следователи, не менее 11 граждан из 7 регионов РФ учредили сеть Telegram-каналов, "в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года".

Изучив видео и иные материалы, которые публиковали активисты, следователи узрели в них "наличие побуждений к насильственным действиям, адресованным неопределенному кругу лиц".

СК собирается ходатайствовать о заключении фигурантов разбирательства в СИЗО.

Добавим, в начале сентября Дмитрий Чебанов опубликовал в своём Telegram-канале "Что делать" анонс всероссийской акции — "без криминальных составляющих, но дерзкой по своей сути". Детали манифеста знали только его участники. Позднее в "Что делать" начали появляться видео, на которых люди из разных городов зажигают файеры в публичных местах.

Самого Чебанова задержали 5 сентября за попытку вывесить баннер в столичном "Детском мире". На следующий день ему дали 15 суток спецприёмника.