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Нилов жалуется на обилие переносных урн, прикрепленных к участкам в его округе

фото ЗакС политика Нилов жалуется на обилие переносных урн, прикрепленных к участкам в его округе

Депутат Госдумы от Петербурга Олег Нилов, баллотирующийся как одномандатник в следующий созыв, обнаружил, что на его избирательной территории (округ № 215) резко увеличилось число переносных урн для голосования, прикрепленных к участкам. Недовольный этим обстоятельством, справедливоросс обратился с жалобой в Центризбирком и Горизбирком. По его сведениям, вместо положенных двух-трех переносных урн на УИК в Приморском и Курортном районах их появилось по четыре-пять, а соответствующие решения приняли ТИК № 12, ТИК № 28, ТИК № 56, ТИК № 57 и ТИК №58. Между тем, напоминает политик, законодательство о выборах допускает максимум три выносных урны, прикрепленных к каждому участку, не считая особых случаев.

"Из указанных положений закона следует, что голосование граждан вне помещения является не правилом, а исключением для определенной категории лиц", - пишет кандидат в обращении.

Нилов просит вышестоящие избиркомы проверить обоснованность увеличения числа урн для надомного голосования в думском округе № 215.


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Нилов Олег Анатольевич 

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