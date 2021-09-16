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Новости 16:32

Агитатора Хорзова задержали по жалобе депутата МО "Автово"

фото ЗакС политика Агитатора Хорзова задержали по жалобе депутата МО "Автово"

Действующий депутат МО "Автово" Вадим Давыдов, который намерен переизбраться в местный совет от "Справедливой России - За правду" 16 сентября пожаловался в полицию на агитационный куб "яблочника" Дмитрия Хорзова, баллотирующегося в петербургский парламент по 20-му избирательному округу. Участницу выборов в совет МО "Автово" Екатерину Гончарову, которая в тот момент агитировала за Хорзова, доставили в 31-й отдел полиции, сообщила ЗАКС.Ру задержанная кандидатка. 

По словам Гончаровой, Давыдов вызвал полицию, решив, что она украла куб у  Хорзова и, прикрываясь им, раздавала свою незаконную агитацию. 

- Он [Давыдов] пришел, я стояла рядом с кубом Хорзова, ждала пока подойдёт глава штаба Хорзова Александр Гребенко - он отошёл на минуту. У меня были с собой листовки [в поддержку собственной кандидатуры], они не зарегистрированы, - пояснила Гончарова. 

Ей вменяют ст. 5.12 КоАП (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах). Максимальное наказание для физических лиц за такое правонарушение - денежный штраф в размере 20 тысяч рублей. 

Экс-кандидат в совет МО "Автово" Никита Левкин, который ранее тоже агитировал за Хорзова, рассказал ЗАКС.Ру, что Давыдов и до этого мешал сторонникам "яблочника". 

- Вместо того, чтобы самостоятельно агитировать, он мешает нам. Лично ходит за нами по парадным и вытаскивает листовки, - сказал Левкин. 

Напомним, члены команды Хорзова уже подвергались давлению со стороны силовиков из-за жалоб. В начале сентября полиция приехала к агитаторам представителя "Яблока" у станции метро "Парк Победы" по жалобе члена ТИК №27. Ему не понравилось, что ролл-ап "яблочника" был приставлен к фонарному столбу без письменного разрешения ГУП "Ленсвет". 

Константин Леньков, фото предоставлено Екатериной Гончаровой


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