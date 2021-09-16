РБК: Глава Владимирской области Сипягин написал заявление об отставке

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил сложить с себя полномочия, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ситуации и к областному правительству. По данным собеседника издания, заявление об отставке уже написано, а публично о своем решении чиновник объявит, скорее всего, уже после трехдневных выборов. Есть вероятность, что он станет депутатом федерального парламента.

В пресс-службе Сипягина информацию о его уходе с должности назвали "фейком".

"Рабочий план губернатора расписан на месяц вперед, на ближайшие две недели — конкретизированный", - пояснила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова..

Отметим, что Сипягин, представляющий ЛДПР, стал одним из нескольких губернаторов, кто на выборах осени 2018 года сенсационно победил единоросса. В июле лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что хотел бы видеть Сипягина в кресле депутата Госдумы. Губернатор входит в федеральный список партии на предстоящих выборах в ГД.

фото: пресс-служба администрации Владимирской области