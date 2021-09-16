           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:28

Вавилина просит ГИК проследить за выборами на Васильевском острове

фото ЗакС политика Вавилина просит ГИК проследить за выборами на Васильевском острове

Кандидатка в депутаты Законодательного собрания по 4-му избирательному округу от "Справедливой России - За правду" Нэлли Вавилина 16 сентября пожаловалась в Горизбирком на УИК №128, к которому по данным кандидатки, прикрепилось 350 сотрудников МВД. Она просит ГИК обратить внимание на подозрительные, по ее мнению, участки, сообщила ЗАКС.Ру Вавилина. 

- Члены комиссии с правом решающего голоса из УИК №128 сообщили мне, что 15 сентября пришел отряд полицейских. 350 человек пришли и прикрепились. На этом участке 2500 избирателей. Учитывая, что пришло 350 полицейских и еще часть зарегистрировались на "Госуслугах", получается три тысячи человек, а бюллетеней на каждый уровень выборов по 1700. Может не хватить, - рассказала Вавилина. 

Корреспондент ЗАКС.Ру позвонил в УИК №128, чтобы подтвердить информацию о прикрепленных силовиках, но председатель комиссии Юлия Баруздина отказалась отвечать на вопросы о количестве прикрепленных избирателях и общем количестве бюллетеней. Сославшись на занятость, Баруздина бросила трубку. 

- Откуда у вас такие сведения? Ой, вы знаете, я же по телефону не могу вам  дать информацию. Это однозначно. Послушайте, вы очень странные вопросы задаете по телефону. Лично я тоже не готова обсуждать. Я поняла, о чем вы говорите. На самом деле, вы сейчас меня очень отвлекаете, если честно. Все узнаете из итогового протокола, - ответила Баруздина. 

В своей жалобе Вавилина отметила, что ей якобы известно о принуждении сотрудников бюджетных организаций Василеостровского района оставить голос за "нужного" кандидата  именно в первый день выборов - 17 сентября, а к вечеру отчитаться перед начальством, предъявив фотографию с участка. 

Кроме того, она упомянула три участка, на которых обычно голосуют служащие близлежащих воинских частей: №104, 114, 134. Вавилина отметила, что для них на участках есть отдельный стол, где их встречает "свой" член комиссии с правом решающего голоса. Так как они военнослужащие, их нельзя снимать и проверять документы, отметила кандидатка. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости16 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru