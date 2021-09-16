"Лениздат" открыл горячую линию для журналистов, освещающих выборы в Петербурге

Информационный портал "Лениздат", специализирующийся на медиасреде Петербурга, запустил горячую линию для всех сотрудников СМИ, которые будут работать на трехдневном голосовании с 17 по 19 сентября.

Редакция намерена внимательно следить за происходящим на участках и призывает всех коллег сообщать обо всем важном, что на них происходит, в том числе, об ущемлении прав журналистов.

При возникновении у коллег проблем с освещением выборов редакция "Лениздата" в кооперации совместно с руководством Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, а также петербургским отделением Союза журналистов России готовы оперативно вмешаться и помочь медиасотрудникам.

Телефон горячей линии +7 (999) 044-69-42, Telegram-адрес для сообщений - @sonya_senicn.