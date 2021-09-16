           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:38

"Лениздат" открыл горячую линию для журналистов, освещающих выборы в Петербурге

фото ЗакС политика "Лениздат" открыл горячую линию для журналистов, освещающих выборы в Петербурге

Информационный портал "Лениздат", специализирующийся на медиасреде Петербурга, запустил горячую линию для всех сотрудников СМИ, которые будут работать на трехдневном голосовании с 17 по 19 сентября.

Редакция намерена внимательно следить за происходящим на участках и призывает всех коллег сообщать обо всем важном, что на них происходит, в том числе, об ущемлении прав журналистов.

При возникновении у коллег проблем с освещением выборов редакция "Лениздата" в кооперации совместно с руководством Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, а также петербургским отделением Союза журналистов России готовы оперативно вмешаться и помочь медиасотрудникам.

Телефон горячей линии +7 (999) 044-69-42, Telegram-адрес для сообщений - @sonya_senicn.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости16 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru