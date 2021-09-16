УИКи Петроградского района поставили сейфы с бюллетенями вне видимости камер

Член территориальной избирательной комиссии №18 с правом совещательного голоса Ольга Хмелевская сообщила ЗАКС.Ру, что практически все участковые избиркомы поставили сейфы с бюллетенями вне видимости камер наблюдения. В частности, так металический ящик установлен в УИК №1652.

Согласно документам Центральной избирательной комиссии, на каждом участке должно быть два сейфа: один - с бюллетенями, второй - с сейф-пакетами. В порядке видеонаблюдения от ЦИК прописано, что шкаф с сейф-пакетами должен находиться в видимости камеры. Про сейф с бюллетенями так не написано, но в ряде документов указывается, что он должен стоять в помещении для голосования, напомнила Хмелевская.

- Есть еще схема размещения оборудования, которое принимают решениями УИКов про то, где стоят кабинки для голосования, где ящики и другое. На всех примерных образцах схем тоже [нарисованы] два сейфа, и они стоят под видеокамерами, - отметила член комиссии.

По ее словам, многие участковые комиссии ставят сейфы с бюллетенями в отдельное помещение, а не в месте, где голосуют люди. Это делают якобы для того, чтобы осталась возможность незаметно взять из сейфа документы, предположила Хмелевская.

София Саттарова