Секретарь генсовета "Единой России" Турчак проголосовал на выборах в Петербурге

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак проголосовал на избирательном участке №1389 в Петербурге, сообщили представители партии.

Турчак заявил, что проголосовал "за будущее страны, ее развитие, развитие Санкт-Петербурга". По его словам, единороссы будут "контролировать чистоту избирательной кампании по всей стране", чтобы "ни у кого не было сомнений в волеизъявлении наших граждан".

17 сентября в России стартовало голосование на выборах в Госдуму. Также в Петербурге выбирают депутатов седьмого созыва ЗакСа.