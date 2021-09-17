По Колпино расклеили листовки против коммунистов

Листовки с надписью "КПРФ, с нас хватит" появились в городе Колпино рано утром 17 сентября, первого дня голосования за депутатов ЗакСа и Госдумы. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сотрудник информационного центра петербургского отделения компартии Александр Рогожкин.

На агитках почему-то изображены фотографии Михаила Горбачёва и Кахи Бендукидзе.

- Они появились по всему 25-му округу, где избирается наш кандидат, в том числе рядом с избирательными участками. Их много. У нас есть подозрение, что это не какое-то низовое творчество, а происки оппонентов, - рассказал Рогожкин.

По его словам, кандидат от КПРФ в ЗакС по Колпинскому району Егор Михайлов уже написал заявление в полицию и планирует обращаться в ТИК.

Напомним, от "Единой России" по округу № 25 в ЗакС идет действующий депутат Елена Киселева, представлявшая в городском парламенте инициативу о повышении пенсионного возраста. "Справедливая Россия - За правду" выдвинула Анатолия Петрунина, "Яблоко" - Дмитрия Осипова, ЛДПР - Андрея Незабудкина, Партия Роста - Рината Миннапова.