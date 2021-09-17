"СР - За правду" просит ГИК проверить подлинность множества заявок на надомное голосование на Васильевском острове

Петербургское отделение "Справедливой России - За правду" направило председателю Горизбиркома Наталье Чечиной жалобу на неестественно высокое число заявок на надомное голосование на ряде избирательных участков Василеостровского района.

По данным справедливороссов, на участке №134 уже зарегистрировано 200 заявок на надомное голосование, на участке №137 - 90. Они указали, что это количество "превышает обычные значения в ходе предшествующих избирательных кампаний". Справедливороссы считают, что есть "основания полагать, что применяется технология, направленная на фальсификацию результатов голосования вне избирательных участков".

Они требуют от ГИК оперативно проверить все поступившие заявки на надомное голосование на этих участках и в случае выявления ложных - проверить тех, кто содействовал их передаче в участковые избирательные комиссии. Если окажется, что подавались ложные заявки, то эсеры предлагают исключить выход членов УИК по таким адресам.

17 сентября в России началось голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание Петербурга, оно продлится три дня, до 19-го включительно.