Прилепин не хочет работать депутатом Госдумы

Входящий в первую тройку федерального списка "Справедливой России - За правду" писатель Захар Прилепин дал понять, что его не привлекает перспектива стать депутатом Госдумы по итогам трехдневного голосования, стартовавшего 17 сентября в России. Об этом пишет РИА "Новости".

"Я хочу привести свою команду максимально, чтобы она была представлена в Думе. Люди, которые умеют работать с законами, для которых это основная сфера деятельности, они должны быть представлены", - рассказал он журналистам, добавив, что будет готов сдать мандат.

Впрочем, окончательного решения о снятии своей кандидатуры Прилепин, баллотирующийся параллельно в Нижегородскую областную думу, не принял. Работы в ближайшее время, уверяет он, у него в любом случае хватит.

"У меня есть целая партия, она огромная, в ней 120 тысяч человек, и там есть огромное количество процессов, которыми надо руководить", - подчеркнул литератор.

Примечательно, что то же самое число человек - 120 тысяч - эсеры подготовили в качестве наблюдателей на начавшихся выборах.