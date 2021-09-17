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Выборы 2021

Новости 16:59

"Рассчитываю на вашу активную жизненную позицию": Проголосовавший Путин зовет на выборы

фото ЗакС политика "Рассчитываю на вашу активную жизненную позицию": Проголосовавший Путин зовет на выборы

Ушедший на самоизоляцию президент Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму в дистанционном режиме, использовав стационарный компьютер в своем рабочем кабинете в Ново-Огарево. В короткой речи по этому поводу он сослался на санитарные ограничения и карантин.

"В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор", – произносит он на видеозаписи, опубликованной на сайте Кремля.

Он напомнил, что электронный способ голосования активно применяется в зарубежных странах и уже не раз применялся в Москве.

Отметим, что впервые в истории РФ думские выборы проходят в три дня: с 17 по 19 сентября.


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