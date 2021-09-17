Явка на выборах в Ленобласти достигла 7,5%

Явка на выборах в Ленобласти на 15:00 17 сентября составила 7,52% избирателей, сообщили в областном правительстве.

По данным Леноблизбиркома, к этому времени в области проголосовал 103 751 избиратель. Из них в надомном голосовании участвовали 5 315 человек — 0,39%.

17 сентября в России стартовало голосование на выборах в Госдуму, в Петербурге также выбирают депутатов Заксобрания. По России явка к 16:00 составила более 9%, в Петербурге — 6,7%. Голосование продлится три дня, до 19 числа включительно.