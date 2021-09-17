Эсерам не дают вести съемку голосования на УИКах в Пушкинском районе

Руководство петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" пожаловалось главам Центризбиркома и Горизбиркома на повсеместные отказы и запреты, которые встречают представители партии при попытке вести фото- и видеосъемку на избирательных участках в Пушкинском районе. Однотипных конфликтных ситуаций на УИКах, относящихся к ТИК № 20 и ТИК № 59, набралось уже более двадцати. С отказами сталкиваются делегированные справедливороссами члены избиркомов с правом совещательного голоса.

"Прошу срочно <…> указать председателям ТИК № 20 и № 59, а также председателям всех нижестоящих избирательных комиссий на недопустимость запрета фото- и видеосъемки для членов УИК с правом совещательного голоса, принять меры к отмене незаконных решений участковых избирательных комиссий о запрете фото- и видеосъемки, а также к исключению повторения подобных нарушений на данных УИКах в дальнейшем", – пишет в своем обращении глава регионального отделения партии Марина Шишкина.

Политик напоминает, что фото- и видеофиксация голосования аккредитованными участниками процесса не запрещены законодательством и что фото- и видеоматериалы с участков члены избиркомов используют в общественных интересах. Шишкина воспринимает происходящее как попытку ограничить гласность, которая может являться частью целой скоординированной кампании.