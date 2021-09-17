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Выборы 2021

Новости 19:53

Глава СПЧ о выборах: Пока нет сообщений о нарушениях, на которые надо реагировать

фото ЗакС политика Глава СПЧ о выборах: Пока нет сообщений о нарушениях, на которые надо реагировать

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев во время своего визита в Архангельск прошелся по избирательным участкам в регионе и остался доволен увиденным. Такую же благообразную картину голосования ему нарисовала его мониторинговая группа, передает ТАСС.

"Сегодня на данный момент пока нет сообщений о нарушениях, на которые надо реагировать. Какие-то были совсем уж мелочи. <...> Мы работаем в 11 городах, плюс, конечно, мы взаимодействуем с Общественной палатой РФ, с теми наблюдателями, которых подготовила Общественная палата", – приводятся слова чиновника.

На основании личного общения с сотрудниками избиркомов Фадеев сделал вывод, что они качественно подготовлены к трехдневному голосованию, не уточняя, что именно имеется в виду.

"Я хуже подготовлен, чем они", – добавил Фадеев.

В Архангельской области, помимо федеральных выборов, проводятся довыборы в областное собрание депутатов.


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