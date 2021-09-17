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Новости 19:58

В центре Петербурга избиратель узнал на участке, что его бюллетени уже выдали

фото ЗакС политика В центре Петербурга избиратель узнал на участке, что его бюллетени уже выдали

На избирательном участке № 2225, который находится в школе № 309 на улице Константина Заслонова, гражданин не смог проголосовать, поскольку за него уже расписались в списках избирателей.

Видеозапись фрагмента инцидента было опубликовано в Telegram-канале "С красной стройки". На видео избиратель заявляет, что у него украли голос и говорит, что оставленная подпись похожа на его.

– Разумеется, бюллетень ему никто не дал, потому что, получается, за него уже проголосовали, – рассказала ЗАКС.Ру член комиссии с правом совещательного голоса Анна Сёмочкина. – Человеку испортили настроение, он ушел и пообещал вернуться в воскресенье.

Она добавила, что перед тем как уйти, избиратель потребовал бланк для жалоб.


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