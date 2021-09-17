Суд экстренно отстранил члена избирательной комиссии из-за сообщения о "карусели"

Член участковой избирательной комиссии № 2188 с правом решающего голоса (ЧПРГ) Татьяна Косинова заявила о возможных нарушениях в первый день голосования. 17 сентября на участок заявились пара десятков человек, которые, судя по списку избирателей, проживали в Музее обороны Ленинграда на улице Гангутской. Через несколько часов Дзержинский районный суд удалил члена комиссии с участка, сообщила Косинова ЗАКС.Ру.

Еще утром Косинова изучала список избирателей и обнаружила, что по адресу, где находится Музей обороны Ленинграда, якобы зарегистрирован 21 человек. Она отметила, что ни у одного из них не была указана квартира. В паспортах предполагаемых обитателей музея нужной регистрации не оказалось. После заявления о возможной "карусели" председатель комиссии Анна Батищева выразила свое несогласие с мнением коллеги.

– В конце концов, председатель начала говорить, что это моя собственная провокация, потому что выявить такое количество карусельщиков — это я сама придумала, чтобы создать скандал, – рассказала Косинова.

Причиной для обращения в суд стала попытка ЧПРГ сфотографировать подозрительные списки. Несмотря на то, что снимок не получился, председатель обратилась в суд. Заседание назначили на 16:10, спустя пять часов после сообщения о "карусели". Свидетелем со стороны заявителя стал секретарь УИК. Сама Косинова осталась на участке — в суде ее представляла адвокат Ксения Михайлова, экс-кандидат в Заксобрание по 3-му округу от партии "Яблоко".

Другую "карусель" удалось пресечь депутату Заксобрания Борису Вишневскому в УИК № 2235. Там молодые люди, перемещаясь между участками, пытались получить бюллетени в комиссии, где обычно голосуют курсанты Военного инженерно-технического университета.

Константин Леньков