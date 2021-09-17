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УИК №1991 эвакуировали из-за записки о "минировании"

фото ЗакС политика УИК №1991 эвакуировали из-за записки о "минировании"

За несколько минут до окончания первого дня голосования сотрудники участковой избирательной комиссии № 1991 в Павловске Пушкинского района объявили эвакуацию из здания якобы из-за найденной записки в туалете. На место приехали сотрудники МЧС, полиции, ДПС, а также реанимация. Об этом ЗАКС.Ру сообщил член ТИК № 20 с правом решающего голоса от КПРФ Николай Юраков.  

– На пороге участковой избирательной комиссии появилась записка:  "Заминировано". Написано рукой неизвестного человека, понятное дело. Записку передали председателю. Он зашел в зал, где проходило голосование, громко объявил, что произошла такая ситуация, – рассказал Юраков. 

Член ТИК отметил, что пока не видит у здания кинологов. 

Отметим, что прохожая ситуация с запиской о минировании случилась и на другом участке Пушкинского района № 1992. 


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