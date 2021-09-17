Члены УИК № 1399: Комиссия не опечатала помещение для голосования

Члены участковой избирательной комиссии № 1399 с правом совещательного голоса Ольга Соболева и Елизавета Бойко рассказали ЗАКС.Ру, что другие члены комиссии с правом решающего голоса отказались опечатывать помещение для голосования. После завершения первого дня волеизъявления все использованные бюллетени упаковали в два сейф-пакета, но составили только один акт на оба "хранилища", рассказала Соболева. По ее словам, пакеты положили в сейф и опечалили его — ей и Бойко не предложили поставить подписи на бумаге, которой опечатан сейф. Он стоит в поле видимости камеры, но загорожен другими объектами и плохо различим, заявила ЗАКС.Ру кандидат в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России – За правду" Кристина Черемных. Она выдвинута партией по округу № 20, на территории которого расположен УИК № 1399.

После закрытия сейфа члены комиссии не расходились и утверждали, что занимаются бумагами, рассказали Соболева и Бойко.

– Мы задержались, непонятно, почему, зачем и как. <…> Они просто пили кофе, кушали…, – сказала Бойко.

В это время кандидаты в депутаты по территории, где УИК № 1399 проводит выборы, и члены вышестоящей территориальной комиссии с правом совещательного голоса попытались попасть в помещение комиссии, рассказала Черемных. Она сообщила, что ворота вокруг здания с помещением УИК оказались закрыты со всех сторон. Кто и когда закрыл ворота — неизвестно, отметила Черемных. Она добавила, что кандидаты с членами вышестоящей комиссии вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие на место правоохранители переписали данные инициаторов их приезда и опросили их о случившемся, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Полицейский долго проверял документы у кандидатов и членов ТИК. Его интересовало, имеют ли они право находиться на закрытом объекте в нерабочее время. Черемных разъяснила ему законодательство и пояснила, что члены территориальной комиссии точно имеют право контролировать работу участкового избиркома. Полицейские при присутствующих не составили никаких документов и покинули место действия, когда Соболева и Бойко вышли на улицу.

Члены УИК с правом совещательного голоса рассказали, что их коллеги вышли из помещения для голосования, но не опечатали его, несмотря на просьбы сделать это. Внутри осталась сотрудница полиции, уточнила Соболева:

– Она (полицейская – прим. ЗАКС.Ру) сказала: "Я буду все патрулировать".

Черемных и другие присутствовавшие у здания с УИК после отъезда сотрудников полиции начали составлять собственный акт о том, что помещение для голосования осталось неопечатанным. Кандидатка в депутаты от эсеров заявила, что намерена подать жалобы во все вышестоящие комиссии: ТИК, Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и Центризбирком.

Согласно постановлению ЦИК от 1 июля 2021 года, после завершения первого или второго дня голосования все бюллетени должны быть помещены в сейф-пакеты и сейфы. Само помещение следует опечатать и передать под охрану правоохранительных органов, сказано в документе Центризбиркома:

"Все присутствующие лица покидают помещение для голосования, после чего помещение для голосования закрывается, опечатывается (за исключением случаев, когда конструктивные особенности помещения не позволяют этого сделать) и передается под круглосуточную охрану сотрудникам правоохранительных органов, иным уполномоченным лицам".

София Саттарова