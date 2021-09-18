"Наблюдатели Петербурга" получили 600 сообщений о возможных нарушениях в первый день голосования

"Наблюдатели Петербурга" подвели итоги первого дня голосования по выбору депутатов Госдумы и Заксобрания. Так, на "пульт" движения поступило 600 сообщений о предполагаемых нарушениях.

Среди нарушений, характерных для большинства районов Северной столицы, наблюдатели выделили следующие:

- неподготовленность комиссий, беспорядок с документацией;

- отсутствие документов о передаче сейф-пакетов из ТИК в УИК (в акте следует указывать количество переданных сейф-пакетов и их индивидуальные номера);

- плохо опечатанные либо вовсе не опечатанные стационарные и переносные ящики для голосования;

- путаница с сейфами: "примерно на половине участков по одному сейфу вместо положенных двух, из-за чего избирательная документация хранится в тумбочках, шкафах или попросту на столах в подсобных помещениях";

- огромное количество заявок на голосование на дому: к примеру, только в Выборгском районе их число превысило общую явку прошлогодних выборов;

- массовое голосование курсантов, срочников, бюджетников;

- отказ предоставлять заверенные копии документов УИК;

- ограничения в фото- и видеосъемке на участках.

Добавим, что накануне ЗАКС.Ру подвел суммарные итоги первого дня голосования 17 сентября.