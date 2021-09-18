"Наблюдатели Петербурга" получили 600 сообщений о возможных нарушениях в первый день голосования

"Наблюдатели Петербурга" подвели итоги первого дня голосования по выбору депутатов Госдумы и Заксобрания. Так, на "пульт" движения поступило 600 сообщений о предполагаемых нарушениях.
Среди нарушений, характерных для большинства районов Северной столицы, наблюдатели выделили следующие:
- неподготовленность комиссий, беспорядок с документацией;
- отсутствие документов о передаче сейф-пакетов из ТИК в УИК (в акте следует указывать количество переданных сейф-пакетов и их индивидуальные номера);
- плохо опечатанные либо вовсе не опечатанные стационарные и переносные ящики для голосования;
- путаница с сейфами: "примерно на половине участков по одному сейфу вместо положенных двух, из-за чего избирательная документация хранится в тумбочках, шкафах или попросту на столах в подсобных помещениях";
- огромное количество заявок на голосование на дому: к примеру, только в Выборгском районе их число превысило общую явку прошлогодних выборов;
- массовое голосование курсантов, срочников, бюджетников;
- отказ предоставлять заверенные копии документов УИК;
- ограничения в фото- и видеосъемке на участках.
Добавим, что накануне ЗАКС.Ру подвел суммарные итоги первого дня голосования 17 сентября.