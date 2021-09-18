Явка на выборах в Госдуму в Петербурге в первый день голосования составила 12,25%

В первый день голосования на выборы депутатов Государственной думы в Петербурге пришли 12,25% избирателей, сообщил на брифинге утром 18 сентября член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

Явка на выборы в региональный ЗакС составила 11,46%. Кузьмин объяснил, что нет ничего странного в том, что цифры по городскому и федеральному парламенту разнятся.

- Мы все знаем, что есть технология голосования по месту нахождения, технология "Мобильный избиратель", которая действовала только по выборам депутатов Государственной думы. То есть если потенциальный избиратель откреплялся от одного избирательного участка и прикреплялся на другой, удобный, то он мог проголосовать только на выборах депутатов Государственной думы, - отметил член Горизбиркома.

По всей России явка на выборах депутатов Госдумы по итогу первого дня голосования составила 16,85%.