           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:26

Зюганов уверен, что после "криминально-уголовных" выборов россияне выйдут на протесты

фото ЗакС политика Зюганов уверен, что после "криминально-уголовных" выборов россияне выйдут на протесты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что постфактум выборов россияне, не удовлетворенные их результатами, обязательно выйдут не протесты.

"Сейчас каждый второй готов принять участие в уличных акциях. Уверен, протест будет, будет организованным и массовым", - цитирует Znak.com умозаключения коммуниста.

При этом как один из примеров массового недовольства граждан Зюганов назвал митинги против пенсионной реформы, которые проходили летом 2018 года. "В одной Москве только 100 тысяч вышло", - напомнил глава КПРФ.

Электоральный процесс Зюганов считает нелегитимным.

"Безобразие! За 20 лет дожили до криминально-уголовного голосования", - негодует лидер компартии.

Он отметил, что уже накопилось достаточно нарушений, на которые незамедлительно следует обратить внимание председателю Центризбиркома Элле Памфиловой.

Фото: пресс-служба Кремля


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости18 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru