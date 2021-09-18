Зюганов уверен, что после "криминально-уголовных" выборов россияне выйдут на протесты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что постфактум выборов россияне, не удовлетворенные их результатами, обязательно выйдут не протесты.

"Сейчас каждый второй готов принять участие в уличных акциях. Уверен, протест будет, будет организованным и массовым", - цитирует Znak.com умозаключения коммуниста.

При этом как один из примеров массового недовольства граждан Зюганов назвал митинги против пенсионной реформы, которые проходили летом 2018 года. "В одной Москве только 100 тысяч вышло", - напомнил глава КПРФ.

Электоральный процесс Зюганов считает нелегитимным.

"Безобразие! За 20 лет дожили до криминально-уголовного голосования", - негодует лидер компартии.

Он отметил, что уже накопилось достаточно нарушений, на которые незамедлительно следует обратить внимание председателю Центризбиркома Элле Памфиловой.

Фото: пресс-служба Кремля