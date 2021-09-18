Главу Партии пенсионеров госпитализировали с COVID-19

Председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков госпитализирован с коронавирусом в Москве, передает ТАСС со ссылкой на представителей партии.

Соратники рассказали, что Бураков "на днях почувствовал недомогание", ушел на изоляцию и сделал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Они утверждают, что Бураков чувствует себя нормально.

Бураков собирался голосовать на выборах в Госдуму на избирательном участке №666. Он отметил, что участок с таким номером "не допустил к себе светлого человека, который борется за достойную жизнь граждан России".