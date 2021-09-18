На УИК №1803 отстранили ЧПРГ из-за якобы повышенной температуры

Утром 18 сентября члены участковой комиссии №1803 проголосовали за отстранение от работы с избирателями члена комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ) Глеба Смирнова, предложенного на должность Партией роста. Поводом для этого, по словам председателя Елизаветы Коротковой, стала якобы повышенная температура Смирнова — 38,5, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— Да, отстранили. У него температура 38,5. Вы знаете, какая у нас ситуация с коронавирусом в стране. Мы приняли решение отстранить его от работы с избирателями и списками, — заявила Короткова.

Выдавать решение комиссии об отстранении председатель в этот же день отказалась, пообещав сделать все в установленные законом сроки.

Короткова решила вызвать скорую, чтобы подтвердить температуру Смирнова. Это уже второй такой вызов на этот участок. Приехавшие сотрудники скорой помощи установили температуру у Смирнова 36,9. Медработники были недовольны третьим "ложным" вызовом и пообещали, что доложат об этом "вредительстве" своему начальству. Врачи также решили узнать, как до этого на участке измеряли температуру. Оказалось, что дистанционные термометры не самые точные приборы для измерения температуры. Короткова потребовала у медиков, чтобы они выдали им градусники получше, но врачи предложили сходить ей в аптеку самостоятельно.

Несмотря на отсутствие доступа к спискам избирателей, Смирнов не покидает участок, став неформальным наблюдателем.

Смирнов связывает конфликт с председателем избиркома со своей работой в комиссии — в частности, он указывал, что другие члены комиссии не давали ему ознакомиться с протоколами подсчета голосов.

Константин Леньков