В Горизбиркоме не считают нарушением задержку с помещением бюллетеней в сейф-пакет на УИК №346

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в ходе своего брифинга в Городском медиацентре "Выборы-2021" 18 сентября рассказал о результатах проверки сообщений о задержке с перемещением бюллетеней после надомного голосования в сейф-пакеты на УИК №346.

Кузьмин напомнил, что порядок требует незамедлительной упаковки бюллетеней в сейф-пакеты, после возвращения членов комиссии с надомного голосования. Однако на УИК №346 в Выборгском районе произошла некая заминка. Впрочем, в Горизбиркоме считают, что неприятный инцидент не нарушил права избирателей.

- Стоит отметить, что так как избирательные ящики стояли под камерами, их перенесли, просто не сразу. Здесь грубейшего нарушения нет, ничьи избирательные права затронуты не были. С ТИК №22 мы уже на этот счет общались. И до всех ТИКов мы всегда доводим, чтобы таких инцидентов не было, которые не влекут, с одной стороны, никаких правовых последствий, но, с другой стороны, из них всегда делается какой-то инфоповод, говорится о каких-то нарушениях, - заявил Кузьмин.

Представитель городского избиркома считает, что замедленная работа членов УИК №346 вызвана "огромной нагрузкой", ведь голосование идет три дня. "Здесь никаких инсинуаций по этому поводу быть не может", - заключил Кузьмин.