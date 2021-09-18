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Новости 17:54

КПРФ обратилась в ЦИК с жалобами на нарушения на выборах в нескольких регионах

фото ЗакС политика КПРФ обратилась в ЦИК с жалобами на нарушения на выборах в нескольких регионах

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев в ходе работы информационного центра ЦИК сообщил, что представители КПРФ передали жалобу, в которой рассказали о нарушения на выборах в разных регионах России.

По словам Булаева, коммунисты сообщил, в том числе, о нарушениях в Брянске и Балашихе, Краснодаре. В частности, в Краснодаре, заявили в КПРФ, к наблюдателю было применено насилие около участка, и коммунисты попросили ЦИК "помочь наблюдателю обратиться в правоохранительные органы".

Булаев дал понять, что комиссия рассмотрит жалобу 18 - 19 сентября и "примет исчерпывающее решение".

18 сентября идет второй из трех дней голосования на выборах в Госдуму, ЗакС Петербурга и некоторые другие региональные парламенты. Голосование будет длиться до 19 сентября включительно. 


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