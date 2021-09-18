"Термокружки, кардхолдеры, значки, Конституция": УИКи одарили подарками петербуржцев, проголосовавших впервые в жизни

В нынешнем году свыше 78 тысяч вступивших во взрослую жизнь петербуржцев смогли отдать свои голоса за кандидатов, которых они видят в стенах Госдумы и Заксобрания. Для молодых людей в стенах избиркомов заведомо приготовили скромные презенты.

"В этом году впервые могут реализовать свое избирательное право 78 446 петербуржцев, которые родились в период с 9 сентября 2001 года до 19 сентября 2003 года. Конечно, для них это особые впечатления. Еще один этап вхождения во взрослую жизнь. Поэтому во всех районах для них приготовлены небольшие памятные сувениры", - высказался член ГИК Юрий Кузьмин.

Сувениры в разных участковых комиссиях свои: обычно это термокружки, кардхолдеры, значки, держатели для телефонов; где-то юные горожане получили в подарок Конституцию.

Всего в городе на Неве поучаствовать в выборах могут свыше 3,8 млн граждан. Для них подготовлено почти 16 млн бюллетеней, так как голосовать придётся по 4 спискам.