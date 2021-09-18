В ЦИК заявили об успешном отражении кибератак на сайт комиссии и систему дистанционного голосования

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что на сайт ЦИК и на систему электронного голосования велись кибератаки, но они не создали помех для работы, передает ТАСС.

"Атаки были, и они очень массовые. Они идут и на ПТК [программно-технический комплекс] ДЭГ, и на наш сайт. Но на сегодняшний день системы защиты успешно справляются с этими атаками", - сказал Булаев.

Он заверил, что система работает штатно, сбоев нет, трансляция работы информационного центра не прерывалась, а система ДЭГ работает "в штатном режиме".

18 сентября идет второй из трех дней голосования на выборах в Госдуму, ЗакС Петербурга и некоторые другие региональные парламенты. Голосование будет длиться до 19 сентября включительно.

Дистанционное голосование доступно в нескольких регионах.: в Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В Москве оно проводится на отдельной платформе.