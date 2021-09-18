У избирательного участка в поселке Саперный мундеп выдавала подарки "от Киселевой"

Во второй день голосования, 18 сентября, в социальных сетях петербургских коммунистов появилось видео, на котором люди расписываются на бумаге и получают пакеты. В КПРФ заявили, что снято оно было в поселке Саперный Колпинского района, рядом с единственным избирательным участком этого населенного пункта.

Раздавашая пакеты женщина на видео представилась депутатом. Внешне она похожа на мундепа местного совета Саперного Жанну Ильюхину. На вопрос оператора, от кого выдаются подарки, она ответила: "от Киселевой".

"Киселева всю жизнь ведет нас", - заявила депутат.

Отметим, что Колпинский район в шестом созыве городского парламента представляла член "Единой России" Елена Киселева. Она переизбирается от этой территории и в новый созыв ЗакСа.

Автор видео, член Территориальной избирательной комиссии №43 с правом совещательного голоса Андрей Шилов сообщил ЗАКС.Ру, что получить подарок можно было проголосовав и показав паспорт на странице с отметкой о регистрации.

- Люди после голосования подходили к женщине, показывали паспорт, что у них есть здесь прописка, ставили роспись и получали кружку и футболку с надписями "МО Саперный" и "Я люблю Саперный". Им говорили, что это от Киселевой, - рассказал Шилов.

Депутат Киселева заявила, что не имеет никакого отношения к этой ситуации.

"К сожалению, прокомментировать по существу ничего не могу, потому что к ситуации, представленной на видео, никакого отношения не имею", - передали слова единоросса в пресс-службе партии.

По словам Шилова, ТИК № 43 отклонила жалобу на раздачу подарков у избирательного участка.