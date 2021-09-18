Кандидат в ЗакС от "Яблока" Сорокин заявил о пропаже бюллетеней на УИК № 1459

После закрытия участковой избирательной комиссии № 1459 в ее помещении не могут найти неиспользованные бюллетени, сообщил ЗАКС.Ру участник выборов в городской парламент от "Яблока" Никита Сорокин. Вместе с другим кандидатом по 9-му округу Сергеем Поповым (КПРФ), а также членами комиссии с правом совещательного голоса, он остается на участке.

- У нас пропали бюллетени. Они просто исчезли. Те, где галочки не поставили. Их взяли со стола, и бюллетени исчезли. Директор [школы № 13, в помещении которой находится УИК] переживает, приехала сюда, потому что намечается скандал. Говорит, что она "владелица" здания и все находится в ее подчинении. Она внезапно решила всех выгнать. Понятно, что после восьми часов здесь будет всё, что они захотят, - рассказал Сорокин.

Он также отметил, что председатель УИК Елена Давыдова и другие члены избиркома уже разъехались по домам.

Член комиссии с правом совещательного голоса Ольга Сорокина - супруга кандидата - рассказала ЗАКС.Ру, что при закрытии участка, начали убирать бюллетени и книги со списками избирателей в сейф, но лишние бланки, которые оказались невостребованными, внезапно исчезли.

- Нам сейф открыл сотрудник полиции, мы положили книги в сейф, посмотрели бюллетени, а их там не оказалось. Там были лишь еще нераспечатанные пачки с бюллетенями. После разговора о том, где могут быть бюллетени, с заместителем председателя [Еленой Пановой], она ответила, что не знает и знать не хочет. И все. На этом она скрылась, - сообщила Сорокина.

В пресс-службе "Яблока" уточнили, что количество пропавших бюллетеней может достигать 300 штук. Дозвониться до руководства УИК корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

Константин Леньков