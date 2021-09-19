Кандидат в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России - За правду" Игорь Тарасов сообщил ЗАКС.Ру, что около 23:00 часов оставшиеся у избирательного участка №491 волонтеры якобы заметили некое движение в помещении для голосования. Тарасов вместе с другими кандидатами решил проверить ситуацию в УИК. Он рассказал, что задняя дверь в здание школы №119, где находится участок, оказалась открытой. Проход к помещению УИК огорожен только стульями и лентой, заявил Тарасов.

- Перешагиваешь через эту ленту и можешь гулять по помещению, дальше идти по лестнице. <...> Выход в коридор, где основной вход в здание, видимо, был опечатан, но мы-то изнутри его открыли. И непонятно, был ли он опечатан, - рассказал кандидат.

По его словам, в этом коридоре ночным посетителям встретился охранник школы. Вместе с ним был и сотрудник полиции, добавил Тарасов.

Он добавил, что на место прибыли еще несколько кандидатов: Галина Назарова ("Единая Россия") и Алексей Зинчук (КПРФ). Вместе они ждали вызванных полицейских, но к часу ночи так никто и не приехал, сказал Тарасов:

- Понятно, что охранник уже после нас закрыл дверь. Полиция так и не приехала. <...> В конце концов, мы уже просто оставили ребят там дальше [караулить], и разбежались.

София Саттарова