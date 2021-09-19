Петербург занял второе место в России по количеству упоминания выборов в соцсетях

Чаще всего пользователи социальных сетей обсуждают, как проходят выборы в Москве: так, согласно данным Brand Analytics, с 15 по 17 сентября жители столицы упомянули об электоральном процессе 33,3 тысячи раз, делится РИА "Новости".

На втором месте оказался Петербург с показателем в 12,7 тысяч сообщений, третья позиция за Новосибирском (4,1 тысячи упоминаний). Российские выборы обсуждают также в Украине (2,4% пользователей соцсетей), Казахстане, США и Белоруссии (по 0,5%).

Наиболее популярный запрос в соцсетях — слово "выборы", затем идут "голосование" и "участок".

О том, как в Петербурге прошёл второй день голосования, читайте в материале ЗАКС.Ру.