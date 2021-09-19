           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:25

Главу штаба Пивоварова не пускают к нему на УИК в изоляторе

фото ЗакС политика Главу штаба Пивоварова не пускают к нему на УИК в изоляторе

Татьяна Усманова, глава избирательного штаба оппозиционера Андрея Пивоварова, находящегося в СИЗО-1 Краснодара и баллотирующегося в Госдуму, сообщила о том, что ее не пускают на избирательный участок на территории изолятора. Несмотря на все требующиеся документы, имеющиеся у нее на руках, ей не дают проникнуть в помещение.

"Они решили по беспределу нарушить закон: недопуск ЧПСГ в помещение для голосования является грубым нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность (ст. 5.6 КоАП). Интересно, что члены комиссии пытаются от нас скрыть?" – говорится в социальных сетях группы поддержки политика.

Напомним, что петербургского оппозиционера Пивоварова задержали в конце мая в Пулково, сняв в самолета, после чего этапировали в Краснодар. Ему инкриминируют прошлогодний пост в Facebook, указывающий, по версии следствия, на осуществление деятельности нежелательной организации ("Открытки"). Партия "Яблоко", несмотря на помещение Пивоварова под стражу, решила включить его в региональный список по Краснодарскому краю. Из СИЗО политик безуспешно обращался к высокопоставленным чиновникам, призывая их дать ему возможность провести полноценную предвыборную кампанию.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Пивоваров Андрей Сергеевич

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости19 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru