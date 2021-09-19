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Корреспондента ЗАКС.Ру не пустили на участок, где ожидают Беглова

фото ЗакС политика Корреспондента ЗАКС.Ру не пустили на участок, где ожидают Беглова

Несмотря на аккредитацию Санкт-Петербургской избирательной комиссии, корреспондент ЗАКС.Ру Сергей Еремеев не смог попасть в школу № 12, где на участке 153 должен проголосовать губернатор Александр Беглов

На входе в образовательное учреждение полицейские сверяли данные пресс-карт журналистов с неким иным перечнем аккредитованных корреспондентов. Тех, кого там не оказывалось, просили отойти в сторону. Их пресс-карты и аккредитации Горизбиркома проверял непредставившийся мужчина в гражданском. Как минимум одного фотокорреспондента этот человек разрешил пустить на участок, но представителя ЗАКС.Ру попросил удалиться другой мужчина, представившийся сотрудником ФСО. 

– Это охранное мероприятие. В списке журналистов, аккредитованных на мероприятие, вас нет. Сейчас, через час, мероприятие закончится, и вы зайдете, – сказал представитель ФСО. 

Он также добавил, что не может проверить аккредитацию Горизбиркома.

– У меня нет аналога, – сказал мужчина. 

В пресс-службе Горизбиркома ЗАКС.Ру подтвердили законность действий ФСО.


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