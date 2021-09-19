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Выборы 2021

Новости 11:07

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге во второй день голосования составила 20,44%

фото ЗакС политика Явка на выборах в Госдуму в Петербурге во второй день голосования составила 20,44%

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в ходе брифинга в Городском медиацентре "Выборы-2021" 19 сентября огласил данные о явке по итогу второго дня голосования.

По состоянию на 20:00 18 сентября явка на выборы депутатов Государственной думы в Петербурге составляла 20,44% от общего числа избирателей.  На выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга явка составила 19,39%. 

Кузьмин также заявил, что по итогу второго дня голосования поступало гораздо меньше сообщений о возможных нарушениях, чем в первый день выборов. 

- Сообщений о каких-либо нарушениях, мнимых или настоящих, гораздо меньше. Это для нас очень отрадно. Мы надеемся, что в воскресенье их будет еще меньше и мы достойно пройдет эти три дня голосования, - сказал представитель Горизбиркома. 


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