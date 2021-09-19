"Очень много фейков": Председатель ЗакСа Макаров принял участие в голосовании

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 19 сентября проголосовал за кандидатов в городской парламент и Госдуму. Придя на участок, он поздравил всех с праздником и рассказал о важности выборов. Про национальную безопасность спикер тоже упомянул, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— Поздравляю всех с праздником. Это особый день в истории нашей России. Это главное политическое событие, безусловно, этого года, а может быть, многих лет. Самое главное, я это говорил и буду говорить, что голосование может разделять наших жителей по политическом партиям, политическим движениям. Главное, чтобы было это единение, чтобы вы понимали, что такое национальная безопасность, национальные интересы России, — сказал Макаров.

Он добавил, что выборы укрепляют "политическую конструкцию" города, от которой зависит экономическое и гражданское развитие.

Спикер парламента также рассказал о необходимости проводить честные выборы и про фейки, которые распространяются в сети.

— Выборы должны быть честными, прозрачными. Сейчас очень много фейков вбрасывается, очень много. Много непроверенных слухов, — заявил Макаров.

Макаров, возглавлявший Законодательное собрание с декабря 2011 года, идёт вторым номером петербургского списка "Единой России" в Государственную думу, после директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Константин Леньков