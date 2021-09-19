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Выборы 2021

Новости 12:28

Матвиенко проголосовала на участке в Петербурге

фото ЗакС политика Матвиенко проголосовала на участке в Петербурге

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Петербург, который возглавляла с 2003 по 2011 годы, с тем, чтобы проголосовать на выборах в Государственную думу, передает ТАСС. Ее избирательный участок располагается на Таврической улице в Центральном районе. 

"Я еще раз убедилась, что голосование организовано удобно, комфортно, безопасно", – поделилась она впечатлениями с журналистами.

Отметим, что в 2021 году выборы в федеральный парламент впервые проводятся в три дня, и воскресенье 19 сентября — последний день голосования.


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