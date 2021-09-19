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Новости 12:59

Членам УИКов в Купчино угрожали люди, выдававшие себя за делегатов от СПЧ

фото ЗакС политика Членам УИКов в Купчино угрожали люди, выдававшие себя за делегатов от СПЧ

Член петербургского Горизбиркома Юрий Кузьмин рассказал о том, что несколько человек оказывали давление на членов УИКов во Фрунзенском районе под предлогом своего членства в мониторинговой группе по выборам при президентском СПЧ. При этом их бейджи были поддельными, и на самом деле в мониторинговой группе они не состояли.

"Хотя у нас в городе действительно действует группа при Совете по правам человека, вот эти товарищи, которые представляются ими, не входят в настоящую группу. Это явная провокация, ее выявила избирательная система с помощью всех заинтересованных лиц. Эту ситуацию купировали", – произнес Кузьмин.

По информации первого зампреда координационного совета Общественной палаты по контролю за выборами Александра Малькевича, "самозванцы" с фальшивыми документами угрожали членам УИКов.


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