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Новости 13:28

ЦИК подтвердила 8 случаев вбросов бюллетеней в шести регионах РФ: Петербурга в их числе нет

фото ЗакС политика ЦИК подтвердила 8 случаев вбросов бюллетеней в шести регионах РФ: Петербурга в их числе нет

Центральная избирательная комиссия подвела промежуточные общероссийские итоги по нарушениям на выборах депутатов Госдумы.

Так, на 45 участках в 14 субъектах РФ признаны недействительными 7465 бюллетеней.

В ходе брифинга глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что вверенный ей орган официально подтверждает вбросы лишь в шести регионах РФ, где зафиксировано 8 случаев незаконной "интервенции" в урны для голосования.

Кроме того, в числе нарушений, которые установил Центризбирком, имеются следующие: брак печати избирательных бюллетеней; неподобающим образом оформлены реестры выездного голосования в (Ленинградская и Московская области); члены комиссий сами заполняют бюллетени избирателей или голосуют за своих родственников;  нарушение целостности сейф-пакета (Кемеровская область); отвалилась крышка переносного ящика для голосования (Камчатский край) и другие.

"Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными", – выступила Памфилова на брифинге.

Напомним, о том, какие "курьёзы" происходили на участках Петербурга во второй день голосования, ранее рассказывал ЗАКС.ру.


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