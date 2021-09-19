Явка на выборы в Госдуму в Петербурге составляет уже 21,13%

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в ходе брифинга в Городском медиацентре "Выборы-2021" огласил данные о явке избирателей по состоянию на 10:00 19 сентября.

К этому времени за кандидатов в депутаты Государственной думы проголосовали 21,13% петербургских избирателей. На выборах депутатов Законодательного собрания явка ниже - 19,97%.

Кузьмин также отметил, что в рамках этой электоральной кампании Горизбирком констатирует конструктивное взиамодействие со СМИ. "У нас практически нет никаких сообщений о нарушении прав средств массовой информации. Буквально два инцидента у нас было. Там не было никаких конфликтов, было легкое недопонимание", - заявил член городской комиссии.

По словам представителя Горизбиркома в соцсетях встречается много информации о сейф-пакетах. В частности, одно из сообщений, встретившихся Кузьмину, повествовало "о каких-то задвоенных сейф-пакетах с одинаковыми номерами". Член ГИК заявил, что таких сейф-пакетов быть не должно, потому что это незаконно.

- Если у кого-то есть реальные доказательства, что есть сейф-пакеты с одинаковыми номерами, то это, конечно прерогатива правоохранительных органов, и мы готовы эту информацию принять и сразу же реагировать. Но пока это только анонимные сообщения, что где-то видели, кто-то проходил и так далее, - сообщил Кузьмин.