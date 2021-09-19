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Новости 14:21

"Все вопросы к придуркам и хозяевам водочных магазинов": Милонов отказался объяснять причины своего ночного визита в УИК № 1995

фото ЗакС политика "Все вопросы к придуркам и хозяевам водочных магазинов": Милонов отказался объяснять причины своего ночного визита в УИК № 1995

"Наблюдатели Петербурга" поделились видеозаписью с участковой избирательной комиссии № 1995, куда, по сообщениям очевидцев, дважды пытались проникнуть в ночи. На кадры попал депутат Госдумы Виталий Милонов, вступивший в словесную перепалку с членами ТИК №  20, требовавшими продемонстрировать им сохранность сейфа с бюллетенями.

"Я составлю жалобу на вас, что вы требовали вскрыть сейф-пакеты!" – ругался парламентарий.

После этого гнев Милонова обратился к снимавшему дискуссию наблюдателю от "Яблока", у которого он попытался выбить из рук телефон.

"Слушай, тебе сказали не снимать!" – требовал народный избранник.

Впрочем, запись на этих словах и прервалась.

Znak.com решил поинтересоваться у Милонова тем, что, по его мнению, произошло на участке.

"Вы врать прекратите, пожалуйста. Сначала выясните, что произошло, а потом уже мне звоните. Если вам какие-то придурки рассылают информацию — все вопросы к этим придуркам и хозяевам водочных магазинов. Все, я вам все сказал", – высказался Милонов и бросил трубку.

"Наблюдатели Петербурга" сообщали, что лица, которые потребовали вскрыть помещение УИКа ночью после первого дня выборов, так и не удалось установить. Постфактум инцидента активисты подали жалобу. По информации наблюдателей, на утро помещение комиссии вновь было вскрыто до официального открытия участков.


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