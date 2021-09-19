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Памфилова высказалась о "пятой колонне" в СПбИК

фото ЗакС политика Памфилова высказалась о "пятой колонне" в СПбИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, в очередной раз выражая недовольство действиями петербургского Горизбиркома и недоверие к нему, применила по отношению к нижестоящим коллегам характерный фразеологизм.

"Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия... Я понимаю, что у вас там "пятая колонна"... которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем", - цитирует фрагмент ее выступления РИА "Новости".

Речь Памфиловой касалась, в частности, скандала с видеокамерой на избирательном участке № 1379 в Московском районе, которая оказалась закрытой картоном. Чиновница уже распорядилась принять меры к главе ТИК № 27, ответственному за этот инцидент.


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