Члена УИК № 1664 не пустили на "надомное голосование" в женском монастыре

Член участковой избирательной комиссии № 1664 с правом совещательного голоса Максим Чистяков рассказал ЗАКС.Ру, что вместе с коллегами отправился на надомное голосование. Один из пунктов - Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, сообщил член комиссии. По его словам, на входе в монастырь его остановил охранник и заявил, что не может пропустить внутрь.

- Ему сказали фамилии. Не знаю, кто, возможно, руководство – он не уточнил. Сказал: "Мне сказали пропустить только две фамилии, я их пропустил", - сообщил Чистяков. – Там было несколько объяснений. Первое объяснение: вы – мужчина, а монастырь женский, вы не можете пройти. Вторая причина, которую назвали, – два человека в списке.

Член комиссии сообщил, что коллеги предложили ему отойти в сторону и обсудить варианты разрешения вопроса. В момент беседы две женщины из УИК быстро прошли внутрь, заявил Чистяков.

- Я был согласен не заходить туда. Мне нужно было просто видеть, как бюллетени выдаются при мне. Это можно было бы сделать у входа, - считает ЧПСГ.

Он добавил, что в монастыре якобы должны проголосовать 67 человек. На них пришла только одна заявка от настоятельницы, рассказал Чистяков.

Связаться с УИК № 1664 не удалось - телефон комиссии не отвечал. ЗАКС.Ру позвонил в монастырь, там ответил мужчина, представившийся охранником религиозного учреждения Александром. Он выслушал вопрос и попросил перезвонить через 20 минут. Позже мужчина сообщил, что никакого списка не было - просто руководство назвало две фамилии людей, кого можно впустить. Ограничили число входящих из-за коронавируса, заявил Александр.

- Сестры боятся потому что. В связи с пандемией никого посторонних мы не пускаем. Не только сегодня, а вообще [посторонних не пускаем], - пояснил представившийся охранником.

София Саттарова